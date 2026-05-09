Latina, violento impatto tra moto e bici in via Piave: tre feriti gravi

Violento scontro tra moto e bici in via Piave, alle porte di Latina, teatro di un grave incidente che ha visto coinvolte tre persone.

Il centauro alla guida della moto ha avuto bisogno di essere elitrasportato a Roma, per via delle gravi lesioni riportate. La moglie, suo passeggero, e la donna alla guida della bici sono invece state trasportate al Santa Maria Goretti.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, giunte prontamente sul posto e preoccupatesi di chiudere il tratto tra via Reno e borgo Piave. Intervenuti anche i vigili del fuoco a seguito della perdita di carburante.