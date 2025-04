Latina, violento incidente tra via Pontinia e via Tucci: un ferito grave

Un grave incidente stradale all’incrocio tra via Tucci e via Pontinia, a ridosso del centro di Latina, ha paralizzato l’arteria stradale centrale della città, nella tarda mattinata di oggi. Due le persone ferite, un uomo e una donna, entrambi passeggeri dei veicoli coinvolti. Come riportato anche da Latina Oggi, particolarmente critiche risulterebbero le condizioni di un 67enne, uno dei passeggeri dei veicoli coinvolti, che ha perso conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo i primi rilievi della Polizia Locale, uno dei due veicoli avrebbe attraversato l’incrocio con il semaforo rosso. L’impatto ha coinvolto una Volkswagen Up e una Fiat Idea: la prima macchina ha colpito lateralmente la Fiat, facendo terminare la corsa di entrambe le vetture nella carreggiata di via Tucci, in direzione via Rossetti.

A bordo delle due auto viaggiavano due coppie di anziani. I conducenti sono rimasti praticamente illesi, mentre i passeggeri hanno riportato ferite di diversa entità, tra cui il 67enne trasportato urgentemente al Goretti. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi, con deviazioni temporanee della viabilità.