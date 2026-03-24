Latina, violenza in casa: arrestato un uomo

Nuovo intervento della polizia di stato di Latina nell’ambito del contrasto alla violenza domestica. Gli agenti della squadra volante hanno tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti del proprio nucleo familiare.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione per una violenta lite in famiglia. Al loro arrivo, i poliziotti si sono trovati di fronte a una situazione tesa: l’uomo in evidente stato di agitazione, aveva appena aggredito fisicamente un congiunto colpendolo al volto.

Nonostante la presenza degli agenti, il soggetto ha mantenuto un atteggiamento non collaborativo, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario per prestare le prime cure e stabilizzare la situazione.

Le indagini lampo condotte sul posto hanno portato alla luce uno scenario ben più profondo di un singolo episodio isolato. Secondo le testimonianze raccolte l’uomo tormentava da tempo i genitori e il fratello, erano frequenti gli episodi di minacce e intimidazioni verbali.

Il clima domestico era ormai compromesso da continui atteggiamenti aggressivi e violenti.