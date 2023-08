Latina, violenza sessuale: altra accusa per il professore di religione

Si aggiunge una denuncia nell’inchiesta sugli episodi presunti di violenza sessuale per i quali è agli arrestati domiciliari un 49 enne, professore di religione al Liceo Scientifico Majorana di Latina, nonché diacono. Come riporta il quotidiano Latina Oggi, un altro minore ha raccontato di aver subito abusi sessuali, da parte di colui che era un amico di famiglia. Il docente avrebbe approfittato del fatto di trovarsi da solo con il ragazzo, per avere un approccio, traumatizzando la vittima. Una vicenda tenuta nascosta, fino a che ha trovato il coraggio di denunciare, sentendo le altre storie di vittime come lui. Attualmente al 49enne vengono contestati tre episodi di studenti del Liceo Majorana, ed un quarto di un ragazzo peraltro legato da parentela, con la violenza sessuale alla vigilia di Natale del 2021. Su questo quinto presunto caso c’è strettissimo riserbo, ma è emerso come l’indagato fosse in possesso di materiale inequivocabile: disegni e fumetti che ritraevano ragazzini trovati nel corso di una perquisizione, che ha portato al sequestro del materiale. I ragazzi venivano contattati dal l’insegnante con un profilo Instagram poi chiuso. Indagini dei carabinieri della Compagnia di Latina e coordinate dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza. L’insegnante da un mese si trova agli arresti domiciliari, misura confermata dal Tribunale del Riesame.