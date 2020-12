Avrebbe baciato quattro volte sulle guance e afferrato per la nuca una 13enne all’interno dell’ascensore per costringerla a un bacio sulla bocca. Per questo l’uomo, Cham Abdul Karim, è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una minore di 14 anni e rinviato a giudizio.

I due abitavano nello stesso palazzo e il 28 marzo del 2019 hanno preso l’ascensore insieme. Una volta chiuse le porte l’uomo ha afferrato la ragazzina baciandola e palpeggiandola. La vittima è rimasta pietrificata, senza sapere cosa fare. Poi lui l’ha lasciata andare e lei ha raccontato tutto decidendo insieme ai genitori di sporgere denuncia.

Ieri si è svolta l’udienza preliminare davanti al giudice del tribunale di Latina, Giuseppe Cario. Il gup ha fissato il processo per il 3 febbraio 2021 davanti al primo collegio penale del palazzo di giustizia di piazza Bruno Buozzi. L’imputato è irreperibile.