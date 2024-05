Latina, violenza sessuale su una minore: condannato

Arriva la condanna a 6 anni di reclusione per il 28enne accusato di violenza sessuali ai danni di una 16enne di Latina. La minorenne era stata aggredita alle spalle mentre portava il cane a spasso in via Amaseno nel giorno della vigilia di Natale.

Il 28enne, di origine indiana, dopo averla spinta a terra si era lanciato su di lei cercando di spogliarla, poi in un secondo momento l’aveva afferrata per i capelli scaraventandola sul marciapiede.

La sera stessa il 28enne era stato poi rintracciato e arrestato dagli agenti della Squadra Volante. Ieri, a distanza di quasi sei mesi dal tremendo fatto, è arrivato il processo con rito abbreviato e la condanna per il quasi trentenne indiano.