Latina, violenza sessuale sul figlio di sei anni: fissato incidente probatorio

Un’inchiesta per un caso di estrema gravità, che scuote Latina. Un uomo è indagato per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata ai danni del figlio di appena sei anni. I fatti, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Latina, risalirebbero allo scorso dicembre e si sarebbero consumati all’interno dell’abitazione familiare.

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Marina Marra, è ora entrata in una fase decisiva. Il giudice per le indagini preliminari Laura Morselli ha infatti disposto per il 13 marzo un incidente probatorio, un passaggio fondamentale per acquisire la testimonianza del minore in forma protetta. L’audizione avverrà in un ambiente idoneo, con l’assistenza di psicologi specializzati nominati dal tribunale e dalle parti, per garantire la massima tutela del bambino.

Le accuse contestate all’indagato sono pesantissime e riguarderebbero episodi avvenuti quando il piccolo si trovava da solo con lui. Una vicenda estremamente delicata, che impone il massimo riserbo e cautela, mentre la magistratura prosegue gli accertamenti per chiarire ogni aspetto.

L’incidente probatorio rappresenterà un momento chiave dell’inchiesta, consentendo di raccogliere elementi determinanti nel rispetto delle garanzie processuali e della protezione del minore coinvolto.