Latina, violenze alla moglie ed alla figlia: arrestato un 47enne

Un uomo di 47 anni di nazionalità ucraina è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina, l’accusa è quella di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e della figlia. E’ accaduto alla periferia del capoluogo dove, numerose telefonate da parte del vicinato, segnalavano la presenza di una lite in famiglia.

Una volta sul posto i poliziotti hanno trovato l’uomo in evidente stato d’ebbrezza con la moglie e la figlia che piangevano. Stando al racconto della 52enne, l’uomo sarebbe tornato a casa in stato di alterazione e lei, ormai stufa della situazione, gli ha comunicato la volontà di separarsi. A quel punto è scattata l’ira del 47enne che ha cominciato a lanciare oggetti inveendo anche contro la figlia stringendogli fortemente un braccio. La donna ha poi aggiunto che non si tratta del primo episodio di violenza, l’ultimo qualche mese fa in cui la donna venne aggredita ed afferrata per il collo.

Per questo l’uomo è stato arrestato dai poliziotti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.