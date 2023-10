Latina, visita ed encomi del generale Covetti ai carabinieri del NAS

Il Generale di Brigata Raffaele Covetti, Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina per il suo primo giro di visite ai 38 NAS dislocati su tutto il territorio nazionale. L’Alto Ufficiale ha incontrato tutti i militari del Nucleo pontino – comandati dal Maggiore Felice Egidio – e ha esaminato insieme a loro l’attività operativa svolta, congratulandosi per gli obiettivi istituzionali finora raggiunti e pianificando nuove strategie operative da attuare nelle prossime attività di controllo.

La premiazione

Il Generale si è poi intrattenuto a colloquio con ciascun militare e ha voluto personalmente consegnare la ricompensa dell’ “Encomio Semplice del Comando di corpo” al personale, che si è distinto nell’ultima importante operazione denominata “Black out”, in un cantiere edile a Sonnino, in cui un operario è morto folgorato. Le indagini del NAS hanno portato all’ esecuzione di 7 misure cautelari (di cui 3 custodie in carcere e 4 agli arresti domiciliari), per i reati di omicidio volontario con dolo eventuale, favoreggiamento personale aggravato continuato, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L’operaio morì folgorato a seguito di una scarica elettrica per aver urtato accidentalmente cavi ad alta tensione, ma la vittima venne spostata dal cantiere per simulare un incidente stradale e i soccorsi venno attivati con ritardo doloso. Gravissimi condotte, comprese le omissioni nella predisposizione di misure antinfortunistiche.

I militari premiato sono il Comandante del NAS di Latina Maggiore Felice Egidio, Luogotenente CS Francesco Paolo Ursini, Luogotenente CS Riccardo Cenci, Luogotenente Vincenzo Grassini, Luogotenente Stefano Palmieri, Brigadiere Fabio Vellucci e Appuntato Scelto qualifica Speciale Giacomo De Martino.

Incontri istituzionali

Nel corso della sua visita in città, il generale Covetti ha incontrato il Procuratore Capo della locale Procura della Repubblica, Giuseppe De Falco e il Prefetto della Provincia di Latina, Maurizio Falco, alla presenza del Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello Christian Angelillo. Tra le autorità è stata rinnovata la sinergia istituzionale e lo stretto coordinamento tra forze di polizia con la partecipazione, in supporto, del NAS pontino nel costante sostegno dell’attività di controllo e giudiziaria nell’ottica di una sempre più solida collaborazione tra l’Arma Territoriale e i Reparti Speciali dei Carabinieri. Nell’occasione, il Comandante Covetti ha ricevuto il plauso delle autorità politico-amministrative, per le numerose attività dei militari del Nas di Latina.