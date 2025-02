Latina, vittoria fondamentale al ‘Francioni’: Mastroianni stende la Cavese

Il Latina torna alla vittoria in una sfida cruciale con la salvezza contro la Cavese, una vittoria importante per la piazza dopo i malumori post mercato e la posizione in classifica preoccupante.

Una gara fondamentale da vincere per la formazione di Boscaglia, dominata nella prima mezz’ora e combattuta per il resto della gara, soprattutto nella seconda parte di ripresa, in cui la formazione ospiti ha giocato il tutto per tutto per agguantare il pari.

Il Latina sblocca subito il match: al 4’ Rapisarda, servito da Improta, calcia e serve il gol a Mastroianni, prima rete stagionale, che spiazza Boffelli. Al 25’ i nerazzurri sfiorano il raddoppio con Improta, il cui tiro rasoterra termina sull’esterno della rete.

Nel finale di primo tempo la Cavese va vicina al pari con Pezzella, che colpisce il palo su punizione; sulla ribattuta Peretti manda fuori.

Nella ripresa gli ospiti aumentano la pressione: al 62’ Sorrentino spreca una grande occasione davanti a Zacchi, mentre al 65’ protestano per un contatto in area tra Diarrassouba e Improta, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 68’ Pezzella ha un’altra chance, ma spara alto.

Dopo sei minuti di recupero, il Latina difende il vantaggio e conquista una vittoria fondamentale.

Tre punti importanti, che regalano morale importante per la formazione di Boscaglia, ma che non devono di certo lasciare tranquilli i nerazzurri. Ora si dovrà guardare già alla sfida che si svolgerà la prossima settimana a Giugliano, sicuramente più complicata, contro un’avversario in corsa per i play off.

Latina Calcio 1932 1 – 0 Cavese 1919

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Crescenzi, Rapisarda (68’ Vona E), Ciko (57’ Di Livio), Ndoj (57’ Riccardi), Mastroianni, Marenco (68’ Ercolano), Petermann K, Motolese (73’ Saccani), Ekuban, Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Civello, Basti, Berman, Cittadino, Segat, De Marchi, Bocic, Scravaglieri, Ciciretti.

Cavese 1919 (3-5-2): Lamberti, Vitale (87’ Diop), Sannipoli (70’ Fornito), Sorrentino, Fella, Pezzella, Piana, Saio, Peretti (61’ Diarrasouba), Loreto, Marchisano (70’ Vigliotti). ALL. MAIURI. A DISP: Boffelli, Di Somma, Konate, Evangelisti, Marranzino, Citarella, Rossi, Verde, Barone.

Arbitro dell’incontro: Valerio Pezzopane di L’Aquila.

Assistenti: Francesco Macchi di Gallarate e Galigani Bruno di Sondrio.

Quarto uomo: Fabrizio Pacella di Roma 2.

Marcatori: 4’ Mastroianni (L)

Ammoniti: 8’ Petermann (L), 8’ Marchisano (C), 14’ Sannipoli (C), 43’ Marenco (L), 44’ Mister Boscaglia (L, Dal Campo), 45’ Vitale (C), 52’ Peretti (C), 81’ Mastroianni (L), 90’ Fornito (C)

Angoli: Latina 2 – 7 Cavese

Recupero: 2’ pt / 6’ st

Note: 1853 spettatori di cui 890 abbonati