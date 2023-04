Latina vittoria nella ripresa, nerazzurri di nuovo nei play off

Riprende subito la marcia del Latina che in casa batte la Gelbison per 2-0. Decisivi i cambi di Daniele Di Donato, che con gli inserimenti di Fabrizi e Peschetola riesce a portarsi a casa tre punti importantissimi nella corsa ai play off. Al 18’ arriva il primo squillo del match da parte dei padroni di casa. Un batti e ribatti generale in area di rigore libera Furlan per il tiro, ma il destro del centrocampista non è preciso per sorprendere D’Agostino. Una prima mezz’ora di gioco molto spezzettata, con diverse azioni fallose da parte delle due squadre. Un match questo che assume grande importanza per entrambe le compagini: Latina per i play off e Gelbison per la salvezza. Una nuova opportunità per il Latina arriva quando è iniziato il recupero del primo tempo. Ganz scatta sul filo del fuorigioco e da dentro l’area fa partire un destro che impegna D’Agostino ma non trova la via del gol.

All’inizio del secondo tempo Di Donato opta subito per due cambi. Entrano Fabrizi e Calabrese al posto di Rosseti e Cortinovis.

Sono proprio i cambi del tecnico nerazzurro a sbloccare il match. Infatti, il Latina trova il vantaggio grazie ad un destro ad incrociare che supera D’Agostino e fa esplodere il Francioni. Dopo pochi minuti, trova spazio anche Sannipoli che sostituisce Furlan. Intuizioni vincenti quelle del tecnico pontino che permettono al Latina di ritrovare la via del gol.

Al 74’, dopo diverse proteste, viene espulso il tecnico della Gelbison Galderisi. Cinque minuti dopo è ottimo lo spunto di Di Livio, che prima di abbandonare il campo impegna severamente D’Agostino. Al suo posto subentra Riccardi.

Nel finale di gara spazio anche alla freschezza di Peschetola che subentra al posto di Simone Andrea Ganz. Ed è proprio il giovanissimo attaccante nerazzurro che con un contropiede da manuale chiude il match. Azione spettacolare la sua che salta mezza difesa della Gelbison, compreso il portiere, per depositare la sfera in rete. Apoteosi al Francioni.

Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro mette fine al match. Una vittoria preziosissima per il Latina che prosegue la sua corsa ai play off e porta a casa tre punti determinanti. Un successo che regala una Buona Pasqua a tutti i tifosi nerazzurri.

Latina-Gelbison 2-0

Latina Calcio 1932: Tonti, Amadio, Di Livio (79’ Riccardi), Ganz (87’ Peschetola), Rosseti (46’ Fabrizi), De Santis, Barberini, Carissoni, Esposito, Cortinovis (46’ Calabrese), Furlan (62’ Sannipoli). A disp.: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Belloni, Bezziccheri, Celli, Gallo. All.: Di Donato

Gelbison: D’Agostino, Granata (60’ Infantino), Cargnelutti (88’ Caccavallo), Gilli, Graziani, Uliano (83’ Correnti), Papa, De Sena, Loreto, Nunziante (84’ Kyeremateng), Tumminello. A disp.: Anatrella, Vitale, Onda, Marong, Sane, Capone. All.: Galderisi

Marcatori: 51’ Fabrizi (L), 90’ Peschetola (L)

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia, 1° Assistente Marco Matteo Barberis di Collegno, 2° Assistente Rodolfo Spataro Rossano, 4° Uomo Antonio Monesi di Crotone

Ammoniti: 22’ Carissoni (L), 34’ Nunziante (G), 89’ Peschetola (L)

Espulsi: 74’ Galderisi (G, non dal campo)

Angoli: 9-7

Recupero: 1’, 5’

Note: 1126 spettatori di cui 784 abbonati e 24 ospiti