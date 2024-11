Latina vittorioso al ‘Francioni’, Boscaglia: “Sulla strada giusta”

Dopo la vittoria contro il Sorrento, il tecnico del Latina, Roberto Boscaglia, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra: “Siamo sulla strada giusta, i ragazzi sono motivati. Li vedo ogni giorno e so quanto possono dare. Hanno qualità e, partita dopo partita, devono esprimerla”. Sottolineando l’importanza del lavoro settimanale, ha dichiarato: “Ciò che proponiamo in allenamento viene assimilato al meglio, e oggi si è visto”.

Unico rammarico è stata l’espulsione di Ndoj, che per Boscaglia, seppur andando contro corrente, “può dare molto di più. È un ragazzo di grandi potenzialità. Tuttavia, il tecnico è convinto che questo risultato possa rappresentare un punto di svolta per il Latina: “Questa vittoria dimostra che siamo sulla giusta via, ma dobbiamo continuare così, migliorandoci partita dopo partita”.