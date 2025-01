Latina, volano calcinacci dal Porfiri: interdetta parte della zona pub

Una copiosa quanto pericolosa caduta di calcinacci ha interessato di nuovo il palazzo Ex Porfiri, edificio abbandonato ormai da anni il cui perimetro si staglia all’interno della zona dei pub, tra via Neghelli e il parcheggio di via Lago Ascianghi.

Enormi pezzi di cornicione sono venuti giù ed altri potrebbero farlo nelle prossime ore: per questo i Vigili del Fuoco insieme alla Polizia Locale si sono messi al lavoro per la messa in sicurezza e anche per limitare il traffico in quella zona. E’ stata infatti chiusa alle automobili via Neghelli, mentre i pedoni potranno transitare dall’altra parte rispetto al palazzo Porfiri. Nelle prossime ore è attesa l’ordinanza del sindaco Celentano.