Latina, Volpe: “A Salerno serviranno concentrazione e personalità”

Il Latina si prepara alla trasferta sul campo della Salernitana con l’entusiasmo ritrovato dopo la vittoria contro il Sorrento. Una gara che ha ridato fiducia all’ambiente nerazzurro dopo un periodo impegnativo, ma che ora deve essere confermata in una sfida tutt’altro che semplice allo stadio Arechi.

A presentare la partita è stato l’allenatore del Latina, Gennaro Volpe.

“Sicuramente la vittoria di giovedì ci ha dato entusiasmo e fiducia, perché arrivava dopo un periodo impegnativo – ha spiegato il tecnico –. Vincere aiuta sempre a lavorare meglio durante la settimana, ma sappiamo che ogni partita ha una storia diversa. Quella di Salerno sarà una trasferta difficile e dovremo affrontarla con grande concentrazione e con lo spirito che abbiamo mostrato nell’ultima gara”.

La Salernitana, nonostante il distacco ormai importante dal Benevento che di fatto ha compromesso la corsa al primo posto, resta una squadra costruita per stare ai vertici della classifica. Inoltre i granata hanno recentemente cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Serse Cosmi, elemento che potrebbe portare nuove motivazioni.

“La Salernitana è una squadra forte, costruita per stare nelle prime posizioni – ha sottolineato Volpe –. Il cambio di allenatore spesso porta nuove motivazioni e nuove energie, quindi ci aspettiamo una squadra molto determinata, soprattutto davanti al proprio pubblico. Dovremo essere bravi a restare dentro la partita, a gestire i momenti e a fare la nostra gara con personalità”.

Dal punto di vista della formazione non sembrano esserci particolari novità rispetto alle ultime settimane.

“Stiamo valutando alcune situazioni dal punto di vista fisico, ma non ci sono particolari novità – ha aggiunto il tecnico –. In ogni caso ho sempre detto che questo gruppo mi dà grande affidabilità: chiunque viene chiamato in causa si fa trovare pronto e questo per un allenatore è fondamentale”.

Per Volpe, inoltre, la sfida di Salerno segnerà anche il ritorno in panchina dopo un periodo di assenza.

“Restare lontano dalla panchina non è mai semplice, perché durante la partita vorresti sempre essere lì a vivere ogni momento insieme alla squadra. È stato un periodo che ho vissuto con responsabilità e rispetto della situazione. Tornare ora, in una partita importante, mi fa sicuramente piacere, ma la cosa più importante resta sempre la squadra e la prestazione che dovremo fare in campo”.

Il Latina troverà una Salernitana ferita, reduce da una sconfitta e con l’obiettivo di rilanciarsi davanti ai propri tifosi. Proprio per questo, però, la sfida dell’Arechi potrebbe rappresentare anche un’occasione importante per i nerazzurri, chiamati a dare continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno.