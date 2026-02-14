Latina, Volpe applaude i suoi: “Grande carattere”

Un punto che vale molto più di quanto dica la classifica. Il Latina esce dal “Vigorito” con un pareggio per 1-1 contro il Benevento e lo fa dopo una prova di grande sacrificio, personalità e compattezza. A fine gara, Gennaro Volpe non nasconde la soddisfazione per il risultato e soprattutto per l’atteggiamento della sua squadra.

«Fare risultato qui a Benevento, contro quella che secondo me è la squadra più forte del campionato, è per noi un grande punto in rapporto ai nostri obiettivi», spiega l’allenatore nerazzurro. «Mi aspettavo una partita difficile: il Benevento è una squadra che domina, che ha qualità e forza in ogni reparto. Avevamo preparato qualcosa di diverso, ma poi c’è il valore dell’avversario che spesso ti impedisce di fare esattamente quello che hai in mente».

Volpe però tiene a sottolineare soprattutto la prestazione dei suoi: «Devo esaltare la prova della squadra: tanto carattere, grande cuore. I ragazzi non hanno mollato dal primo all’ultimo secondo, con la voglia vera di portare via un risultato positivo. Venire a pareggiare qui non è mai semplice, e questo punto fa classifica ma soprattutto fa morale».

Sul piano tattico, una delle scelte chiave è stata quella di rinunciare a Riccardi nel corso della gara: «È stata una scelta tecnica. A Riccardi chiedo molto lavoro in fase difensiva, che non è la sua caratteristica principale. Ho preferito inserire un centrocampista con più corsa e più interdizione, per avere un aiuto in più nelle coperture e nelle seconde palle».

Il Latina ha confermato anche al “Vigorito” la propria solidità difensiva, pur concedendo qualcosa a una squadra di grande livello: «Noi concediamo poco perché facciamo un’ottima fase difensiva, e questo parte da tutti, anche dagli attaccanti che si sacrificano e corrono. Paradossalmente il gol fatto all’inizio ci ha un po’ condizionato in negativo, perché ci ha portato ad abbassarci subito. In realtà siamo una squadra che cerca una pressione più alta, anche se contro un avversario come il Benevento è normale soffrire».

Sulla prestazione dei sanniti, Volpe non ha dubbi: «Hanno creato, ma non più di quanto fanno normalmente. È una squadra con valori assoluti, con cambi in ogni reparto che non abbassano la qualità, anzi spesso la aumentano. Hanno trovato una grande continuità e, a mio avviso, restano la squadra più forte del campionato. Di certo non è questo pareggio a fermare la loro corsa verso l’obiettivo».

Per il Latina, invece, è un pareggio che pesa e che dà fiducia: una serata di sofferenza, ma anche di consapevolezza, contro la capolista, portando a casa un punto che può valere molto nel cammino stagionale.