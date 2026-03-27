Latina, Volpe avverte: “Contro il Catania serve cattiveria”

Il Latina si prepara a una sfida cruciale contro il Catania con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Alla vigilia del match, mister Gennaro Volpe ha tracciato la linea: concentrazione totale sul campionato, senza distrazioni, nonostante all’orizzonte ci sia anche la finale di Coppa Italia.

“Il nostro focus è solo ed esclusivamente sul campionato, perché dobbiamo ancora conquistarci punti importanti”, ha spiegato il tecnico nerazzurro, sottolineando come il calendario complicato non rappresenti un alibi. “Non possiamo scegliere gli avversari, ma possiamo decidere come affrontare le partite: con veleno addosso e fuoco negli occhi”.

Volpe ha poi analizzato quanto accaduto nelle ultime uscite, facendo riferimento ai cali nei minuti finali: “Se abbiamo preso gol negli ultimi sette minuti, significa che qualcosa è mancato. Dobbiamo alzare il livello di cattiveria, furbizia e malizia”.

Nonostante le difficoltà di una stagione “lunga e faticosa, piena di salite e ostacoli”, il Latina arriva a questo finale ancora in corsa: “Ci siamo sempre rialzati, siamo vivi e pronti a dare il massimo”.

La settimana senza impegni infrasettimanali ha permesso alla squadra di lavorare con maggiore intensità e recuperare energie. “Allenarsi con una settimana piena ci ha consentito di lavorare tanto e forte. Dopo una sconfitta deve bruciare, perché per raggiungere un obiettivo grande serve qualcosa di straordinario”.

Buone notizie anche dall’infermeria: “Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, saranno tutti a disposizione tranne De Cristoforo. Questo ci permette di avere più soluzioni e far rifiatare chi ha giocato tanto”.

Di fronte ci sarà un Catania di alto livello, costruito per vincere il campionato, ma Volpe non vuole alibi: “Non dobbiamo guardare il nome dell’avversario. In questo finale fanno la differenza le motivazioni, e le nostre devono essere più forti delle loro”.

Infine, uno sguardo agli obiettivi: la salvezza da conquistare e una finale di Coppa Italia ancora aperta. “In cinque giorni ci giochiamo tanto. Vincere un trofeo significherebbe scrivere la storia, ma ora dobbiamo pensare una partita alla volta”.

Il Latina Calcio, dunque, è chiamato a una prova di maturità contro una delle big del campionato, con l’obiettivo di continuare a credere nella salvezza e arrivare nel miglior modo possibile anche all’appuntamento con la storia.