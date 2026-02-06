Latina, Volpe: “Mi tengo il punto”

Chiara l’analisi in sala stampa di Gennaro Volpe. “Siamo stati meno brillanti, ma oggi la partita era difficile su un campo pesante. Ci teniamo il punto. Il cammino della salvezza non finiva oggi. Tutte le partite sono complicate in un girone così difficile”.

Il doppio cammino Campionato-Coppa Italia non agevola il compito: “Non è sempre facile ricaricarsi dal punto di vista mentale. La Coppa Italia ci porta via energia”.

La rosa è cresciuta a livello qualitativo, ma adesso serve molto altro: “La Cavese ci ha rispettato, rinunciando ad Orlando. Il Latina viene anche temuto adesso. Ma siamo mancati nelle seconde, nel cimentarsi in partite sporche. Dobbiamo saperle fare le partite e non mollare di mezzo millimetro. C’è grande equilibrio dalla decima in giù. Gli scontri diretti non vanno persi”.