Latina, volpe morta appesa in bella vista sul cartello del parco “Oasi Verde”

Una volpe morta lasciata come un trofeo sopra un cartello del parco “Oasi Verde”, di via Pierluigi Nervi, nel quartiere Q4, a Latina, sul lato dei palazzi Ater. Un “volpacchiotto” scrivono le guardie zoofile che si sono occupate di recuperarlo e di affidarlo ad un veterinario che svolgerà l’autopsia per capire come sia morta.

L’animale aveva la coda mozzata ed è stato un cittadino a chiamare l’Adda, l’Associazione difesa diritti degli animali, che lancia un appello per identificare i responsabili del gesto. “Chiunque avesse visto chi lo ha posato o sapesse qualcosa sull’accaduto, è pregato di contattare le guardie zoofile Adda al 3357275091”.

L’uomo, che abita in zona, è sceso con il cane. Durante la passeggiata, ha notato la bestiola e non è rimasto indifferente. Ha trovato l’associazione di volontari che a Latina si occupa di salvaguardare gli animali da maltrattamenti e recupera anche quelli feriti, per esempio dopo un incidente stradale, e ha chiamato. Ora si cercherà di capire cosa ci sia dietro all’esposizione della piccola volpe in un parco pubblico frequentato anche da famiglie con i bambini. Anche se nella zona non ci sono telecamere che avrebbero potuto fornire elementi utili.

Secondo una prima ipotesi dei volontari intervenuti, l’animale potrebbe essere stato inseguito e morso da un cane e magari potrebbe essere stato investito. Qualcuno poi l’avrebbe sollevato sul cartello, anche se il motivo resta difficile da immaginare.