Latina, Volpe prima del Cosenza: “Morale basso? Ce l’ha chi non fa le finali”

Testa al campionato, senza distrazioni. Alla vigilia della sfida contro il Cosenza, mister Volpe analizza il momento del Latina con lucidità e determinazione, respingendo ogni discorso legato al contraccolpo dopo la finale d’andata.

“Sul Cosenza c’è poco da dire: basta guardare la classifica per capire che è una squadra forte. È una squadra di esperienza, con qualità, che sa stare sfruttare spazi e ripartenze. Nonostante i pochi giorni a disposizione, abbiamo lavorato cercando di recuperare energie sia fisiche che mentali, concentrandoci sugli aspetti fondamentali e preparando la partita nei dettagli. In questo momento conta essere pratici ed efficaci.

Morale basso? Per aver giocato una finale e aver perso l’andata? Il morale basso ce l’ha chi la finale non l’ha fatta, non noi. Il Latina 13 anni fa ha fatto l’ultima finale: oggi ci siamo tornati e c’è ancora una partita di ritorno da giocare, quindi sia chiaro, è tutto aperto. Da subito abbiamo riportato la testa sul campionato, che è la nostra priorità adesso.

Con un gruppo giovane è importante mantenere equilibrio: ricordare il percorso che stiamo facendo, dare fiducia e tenere alta la concentrazione. I ragazzi hanno risposto bene, li vedo concentrati e consapevoli di quello che dobbiamo fare.

Sappiamo che il calendario è impegnativo, ma in questo campionato ogni partita è complicata. Il nostro obiettivo è fare punti il prima possibile, senza fare troppi calcoli. Dobbiamo restare concentrati sul presente e pensare partita dopo partita.”

Parole chiare, che raccontano un Latina vivo, consapevole e ancora pienamente in corsa su tutti i fronti.