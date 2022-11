Latina, Wake Up: iniziato il primo Festival transfemminista

Fino al 27 Novembre 2022, in occasione della Giornata Internazionale per l‘eliminazione della violenza di genere, l‘Associazione Centro Donna Lilith presenta Wake Up – resistiamo, il primo Festival transfemminista di Latina e provincia.

La Presidente Francesca Innocenti dichiara: “E’ di fondamentale importanza che l‘associazione, per questo 25 Novembre, abbia deciso di continuare il lavoro di sensibilizzazione e divulgazione delle pratiche di contrasto alla violenza di genere attraverso una serie di attività volte a favorire una maggiore consapevolezza di sé e decostruire gli stereotipi di genere che, nostro mal grado, apprendiamo fin da piccoli/e.

Questo festival prevede performance, spettacoli di stand up comedy, tavole rotonde

con attivisti ed attiviste di fama nazionale, laboratori formativi ed artistici. L’obiettivo è comunicare la violenza di genere, stereotipi di genere provando ad uscire dall‘ottica binaria uomo-donna dando possibilità a tutte le identità di rappresentarsi e raccontarsi con i loro corpi”.