Latina, webinar gratuiti di educazione finanziaria con Poste Italiane

Due appuntamenti per imparare a gestire meglio il bilancio familiare e pianificare con maggiore consapevolezza il proprio futuro. Domani, martedì 3 marzo, e giovedì 5 marzo, Poste Italiane promuove per i cittadini di Latina due webinar gratuiti di educazione finanziaria, in programma alle ore 10 e alle 16.

I titoli degli incontri – “I conti di casa” e “La gestione del credito” – anticipano i temi al centro delle sessioni online: dall’organizzazione delle spese domestiche alla pianificazione del risparmio, fino all’uso consapevole degli strumenti di finanziamento per realizzare progetti personali e familiari. Durante i webinar, esperti del settore offriranno consigli pratici e indicazioni utili per orientarsi tra entrate, uscite, prestiti e obiettivi di lungo periodo.

Particolare attenzione è riservata all’accessibilità. Gli appuntamenti del mattino saranno infatti fruibili anche con sottotitoli e in modalità LIS (Lingua Italiana dei Segni), grazie alla presenza di un interprete, per garantire la più ampia partecipazione possibile.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di educazione finanziaria promosso dall’azienda, con l’obiettivo di diffondere competenze in ambito economico, assicurativo e previdenziale. Un percorso che punta a fornire strumenti concreti per compiere scelte informate, in linea con le proprie esigenze e con quelle della famiglia.

Per partecipare è sufficiente registrarsi gratuitamente nella sezione dedicata all’educazione finanziaria sul sito istituzionale di Poste Italiane, dove sono disponibili anche contenuti multimediali di approfondimento, tra cui guide tematiche dedicate ai principali “momenti della vita”: dallo studio dei figli all’acquisto o ristrutturazione della casa, fino alla pianificazione della pensione.

Un’iniziativa che conferma l’attenzione di Poste Italiane verso il territorio e i cittadini, nel solco di una tradizione orientata alla responsabilità sociale e alla promozione di una cultura economica più consapevole e inclusiva.