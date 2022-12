Latina, weekend di Open Day negli istituti Einaudi e Mattei

Sabato 17 dicembre il primo dei tre Open Day in programma per le iscrizioni 2023.

Sarà una giornata interamente dedicata a conoscere l’offerta formativa degli istituti scolastici Einaudi-Mattei di Latina quella di sabato prossimo, 17 dicembre.

Entrambe le scuole di via Don Torello e di piazza Aldo Manuzio saranno aperte al pubblico, dalle 10.00 alle 13.00 e poi nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, per illustrare i 7 indirizzi scolastici professionali che, oggi, fanno del plesso scolastico uno dei più all’avanguardia con un’offerta formativa unica in tutta la provincia di Latina.

Per quanto riguarda la sede Einaudi, nel corso dell’incontro, genitori e alunni saranno accolti dagli insegnanti con i quali potranno visitare i numerosi laboratori in dotazione alla scuola, la palestra appena ristrutturata e la grande aula magna dove verranno spiegati i percorsi formativi con contenuti, metodologie didattiche, organizzazione delle discipline e degli stage.

Gli indirizzi tra cui i ragazzi potranno scegliere sono: il Servizi Commerciali, storico indirizzo dell’Einaudi, grazie al quale gli studenti possono acquisire competenze professionali per la gestione dei processi amministrativo-contabili e commerciale, ma anche per quello della comunicazione, il marketing e la promozione d’immagine aziendale.

Sempre all’Einaudi verranno illustrati anche i percorsi formativi che compongono l’importante Polo Sanitario che comprende: i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (con corsi diurni e serali) per potere sviluppare competenze scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale e applicata, alla legislazione e alla cultura medico-sanitaria; l’Ottico attraverso il quale, alla fine del percorso scolastico, gli studenti potranno ottenere competenze di ottica e oftalmica necessarie per lavorare in aziende e laboratori specializzati, oppure in negozi di ottica; l’Odontotecnico con il quale lo studente potrà diventare odontotecnico, per lavorare presso studi dentistici o presso laboratori odontotecnici, oppure potrà decidere di proseguire gli studi per diventare ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico), igienista dentale o odontoiatra.

Si tratta di indirizzi unici che, in questi anni, hanno fatto sì che l’Einaudi diventasse un Polo di riferimento per l’intero territorio provinciale.

Porte aperte, sempre sabato con gli stessi orari, nella sede del Mattei per la presentazione di altri indirizzi professionali come Manutenzione e Assistenza Tecnica (con corsi diurni e serali) con qualifiche per potere effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria di diagnostica, riparazione e collaudo per impianti e apparati tecnici, anche marittimi.

Sempre nell’ottica di rispondere alle nuove esigenze delle aziende del nostro territorio al Mattei è anche possibile intraprendere nuovi corsi come il Made in Italy, per potere acquisire una formazione nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti artigianali e/o industriali, ma anche per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di tutti quei prodotti che fanno del Made in Italy il fiore all’occhiello della produzione manifatturiera del nostro Paese.

L’altro nuovo indirizzo che verrà presentato al Mattei è quello per la Gestione delle Acque di Risanamento Ambientale che permette, al termine del corso di studio, di essere qualificati per diventare progettista di sistemi di gestione ambientale e per la sicurezza, tecnico per gli uffici delle Amministrazione Pubbliche, con compiti di controllo e di prevenzione ambientale, addetto alla gestione di reti e impianti idrici anche per aziende pubbliche di fornitura dell’acqua potabile.

Gli altri Open Day dell’I.I.S. Einaudi-Mattei sono in programma sabato 14 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domenica 22 gennaio solo la mattina dalle 10 alle 13.