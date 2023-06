Latina, XI Notturna Olim Palus: vincono Carraroli e Andreoli

Così ha commentato il presidente dell’ APD Olim Palus Enrico Barbini: “Mi è piaciuto come la città ha vissuto l’evento. I podisti sono stati accompagnati da applausi lungo il percorso, incitati fino al traguardo. Era l’occasione e tale si è confermata per vivere Latina in maniera diversa, apprezzare le sue peculiarità che, causa i ritmi di ogni giorno, non siamo in grado di cogliere. Ringrazio l’Amministrazione comunale per il supporto nell’organizzazione di una gara, in cui ricordiamo degli amici che ci hanno lasciato, da Roberto Lazzeri cui è intitolata l’Olim Palus, ad Adriano Salvato, colonna portante del nostro staff”.