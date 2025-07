Latina Basket, Davide Gabriele è il nuovo vice allenatore

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket apre la stagione 2025/26 con una novità nello staff tecnico: Davide Gabriele è ufficialmente il nuovo vice allenatore della prima squadra nerazzurra in Serie B Nazionale.

Napoletano, classe 1992, Gabriele arriva da un’annata da capo allenatore a Pescara in Serie B Interregionale, dopo un percorso che lo ha visto protagonista in diverse piazze: dagli inizi al Vivibasket Napoli, passando per Avellino (con due Finali Nazionali), Isernia, Bisceglie e Napoli Basket in Serie A come secondo assistente. In parallelo, ha guidato anche l’Under 17 Eccellenza fino alle Finali Nazionali.

Il rapporto con Coach Franco Gramenzi è nato nella scorsa stagione: «Seguivo Roseto con grande interesse – racconta Gabriele – e sono rimasto colpito dal basket innovativo che proponeva. Gli ho chiesto di assistere ad alcuni allenamenti, da lì è nato un contatto che si è rafforzato nel tempo. Quando mi ha proposto di seguirlo a Latina, non ho avuto dubbi».

Entusiasta della nuova avventura, Gabriele sottolinea anche il valore del club: «Latina è una società solida, con ambizione e struttura. Ha tutte le carte in regola per tornare presto ai piani alti. L’obiettivo sarà costruire una squadra divertente, coinvolgente, capace di creare entusiasmo attorno a sé».

Una figura giovane ma già esperta, che si inserisce in uno staff determinato a riportare Latina Basket in alto.