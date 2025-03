Latina, Crotone da dimenticare: 4-0 per i calabresi allo “Scida”

Un’altra pesante sconfitta per il Latina, che crolla 4-0 sul campo del Crotone, ripetendo il pesante passivo dell’andata. Una partita senza storia, con i nerazzurri che, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e nonostante il gol di svantaggio alla mezz’ora, si sono sciolti nella ripresa sotto i colpi della formazione calabrese. Il Crotone, più organizzato e incisivo sotto porta, ha confermato il suo status di miglior attacco del girone.

Per il Latina di Boscaglia, invece, l’ennesima debacle. La squadra continua a mostrare gravi fragilità difensive e una scarsa incisività offensiva, sprecando un’altra occasione per avvicinarsi alla salvezza. Ora i nerazzurri devono guardarsi le spalle, visto che il Messina, con la vittoria per 3-1 sull’Altamura, si è avvicinato in classifica.

La cronaca del match

Il Crotone parte forte e al 7’ sfiora subito il vantaggio con Vitale, che colpisce il palo con un sinistro dal limite dell’area. Il Latina prova a resistere, ma al 29’ capitola: Gatto perde palla in uscita, Ricci calcia da fuori, Zacchi respinge corto e Murano ne approfitta per insaccare l’1-0.

Dopo l’intervallo, la squadra di Longo chiude rapidamente i conti. Al 47’ Ricci prolunga di testa un cross e Tumminello, in scivolata, firma il raddoppio. Al 54’ ancora Vitale colpisce il palo, ma è solo il preludio al terzo gol, che arriva al 60’: il suo cross teso trova Rispoli, che insacca il 3-0. Il Latina è ormai alle corde e al 76’ subisce anche il poker, con Gomez che sfrutta un assist di Silva e batte Zacchi per il definitivo 4-0.

Un punteggio pesante, che riflette la netta superiorità del Crotone e le gravi lacune dei nerazzurri.

Un Latina senza reazione

Ancora una volta, il Latina si scioglie dopo aver subito gol da una big, mostrando tutte le sue fragilità difensive e una preoccupante mancanza di carattere. Il Crotone ha dominato nella ripresa, sfruttando le difficoltà e le distrazioni della squadra di Boscaglia. Il risultato non lascia spazio a repliche.

Ora i nerazzurri dovranno provare a voltare pagina nelle ultime quattro giornate di campionato. Il prossimo impegno al Francioni contro il Trapani sarà un’altra sfida delicata: i siciliani, pur non vivendo un momento esaltante, sembrano molto più attrezzati e ambiziosi rispetto ai pontini.

Un Latina che dovrà attendere con fiducia la fine della stagione e iniziare a tirare le somme su responsabilità e responsabili di un campionato in cui tutto sembra essere andato storto.

IL TABELLINO: FC Crotone 4 – 0 Latina Calcio 1932

FC Crotone: D’Alterio, Cargnelutti, Vitale, Murano (66’ Gomez), Armini, Di Stefano (77’ Schirò), Gallo, Ricci (66’ Silva),Groppelli, Rispoli (77’ Piras), Tumminello (82’ Vilardi). ALL. LONGO. A DISP: Martino, Sassi, Di Pasquale, Guerini, Cantisani, Cocetta.

Latina Calcio 1932: Zacchi, Vona E (66’ Crecco), Rapisarda, Di Livio (K), Riccardi (77’ Saccani) Marenco, Berman, Gatto (77’ Ciko), Ekuban (66’ Zuppel), Scravaglieri (82’ Ercolano), Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Basti, Pannozzo, Ndoj, Cittadino, Bocic, Ciciretti.

Arbitro dell’incontro: Allegretta Giuseppe di Molfetta.

Assistenti: Brunetti Edoardo di Milano e Massari Francesco di Molfetta.

Quarto uomo: Sciolti Gabriele di Lecce.

Marcatori: 29’ Murano (C), 47’ Tumminello (C), 60’ Rispoli (C), 76’ Gomez (C)

Ammoniti: 63’ Di Livio (L), 89’ Groppelli (C)

Recuperi: 1’ pt / 3’ st

Angoli: Crotone 2 – 3 Latina