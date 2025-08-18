Latina, famiglia terrorizzata da gruppo di giovani in centro

Una serata tranquilla si è trasformata in incubo per una famiglia di Latina, sabato scorso intorno alle 22:20. Mentre percorrevano via Emanuele Filiberto verso il centro città, la loro auto è stata colpita da un uomo in bicicletta elettrica, provocando danni al paraurti.

Secondo quanto raccontato dai genitori, l’uomo, visibilmente ubriaco, è stato raggiunto da alcuni amici, alcuni con bottiglie in mano, che hanno circondato la famiglia creando un clima di forte tensione. Con i figli piccoli a bordo, i genitori hanno vissuto momenti di paura e smarrimento.

Nonostante i numerosi tentativi di contattare il 112, le pattuglie di polizia disponibili erano tutte impegnate in altri interventi, costringendo la famiglia ad allontanarsi per evitare un possibile scontro.