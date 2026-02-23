Latina, tentata occupazione in un alloggio Ater: denunciata una 19enne

Intervento tempestivo della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Latina, dove è stato sventato un tentativo di occupazione abusiva ai danni di un appartamento popolare.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina sono intervenuti presso uno stabile di edilizia residenziale pubblica gestito da Ater Latina, a seguito di una segnalazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso una giovane di 19 anni, italiana, che era riuscita ad accedere all’interno dell’alloggio dopo aver danneggiato la porta d’ingresso.

La ragazza è stata immediatamente fermata e accompagnata in Questura per le operazioni di identificazione. Al termine degli accertamenti, è scattata la denuncia per danneggiamento e tentata occupazione abusiva di immobile.

L’appartamento è stato quindi liberato e riconsegnato nella disponibilità dell’ente gestore. I tecnici hanno provveduto a ripristinare la chiusura dell’ingresso per evitare ulteriori intrusioni.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’attenzione delle forze dell’ordine nella tutela degli immobili di edilizia popolare, destinati alle fasce più fragili della popolazione e spesso oggetto di tentativi di occupazione irregolare.