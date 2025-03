Latina, violenza sessuale ad Halloween: 4 anni di carcere

Un giovane di 21 anni è stato condannato a 4 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata, con l’aggravante di aver approfittato dello stato di inferiorità fisica e psichica della vittima. La sentenza, emessa dal tribunale di Latina, prevede anche il risarcimento dei danni a favore della ragazza di 20 anni, che si è costituita parte civile nel processo.

I fatti risalgono alla notte di Halloween del 2021, quando la ragazza, allora 17enne, aveva organizzato una festa a casa sua. Durante la serata, alterata dall’alcool, la giovane si era stesa sul letto per riposare. Il giovane, presente come conoscente, si è avvicinato e ha abusato di lei, nonostante i suoi tentativi di resistenza. L’abuso è stato consumato in due momenti, tra le due e le cinque del mattino.

La vittima ha denunciato l’accaduto dopo un mese, affrontando anche un percorso psicologico per superare il trauma. Le indagini, supportate dalle testimonianze e dai messaggi scambiati dalla ragazza con gli amici, hanno portato alla condanna del giovane.