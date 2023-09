Latinafiori compie 27 anni: candeline con Biagio Izzo

Il Centro Commerciale Latinafiori compie 27 anni e regalerà a tutti un evento straordinario che promette sorrisi e momenti indimenticabili a tutti i visitatori.

Il 16 settembre, dalle 10:15 alle 20:00, sarà una giornata di festa da non perdere. con intrattenimeto per bambini, con Masha e Orso e Sonic saranno disponibili per foto e abbracci. Infine lo spettacolo per tutti i gusti. La festa raggiungerà l’apice alle 17:30 con un coinvolgente spettacolo dal vivo tenuto dal celebre comico Biagio Izzo. Il palco sarà posizionato davanti al negozio OVS, e promettiamo risate e intrattenimento per tutte le età!

Taglio della Torta con Biagio Izzo

Dopo lo spettacolo, alle 18:30, Biagio Izzo si sposterà sotto il palco principale per il taglio della torta di compleanno del Centro Commerciale Latinafiori. Un momento speciale per condividere la gioia di questo giorno unico.

Chiusura dell’Evento

L’evento si concluderà alle 20:00, ma i ricordi e le emozioni di questa giornata rimarranno con voi per sempre.

Non perdete il 27º Compleanno al Centro Commerciale Latinafiori, un’occasione unica per trascorrere una giornata di festa, divertimento e intrattenimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo numerosi il 16 settembre per festeggiare insieme!