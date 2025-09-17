Latinafiori, il 21 settembre il 29° “Fioriversario”

A Latina il 21 settembre, il Centro Commerciale Latinafiori, celebra i suoi 29 anni con un grande evento dedicato alla città.

Il “Fioriversario”, è fissato per domenica 21 settembre, a partire dalle ore 17:30, con un programma ricco di intrattenimento con spettacoli e attività pensate per tutte le età. Sul palco, allestito per l’evento, ci saranno due ospiti d’eccezione: Andrea Paris, mago e mentalista tra i più apprezzati del panorama nazionale, e Dado, comico e volto storico di Zelig. Non mancheranno inoltre attività dedicate ai più piccoli: l’area kids ospiterà laboratori per un intrattenimento creativo, trasformando il compleanno del Centro in una festa per tutta la famiglia.

Al termine della giornata, i visitatori saranno invitati a condividere il momento clou dell’evento: una grande torta da 100 chilogrammi, distribuita gratuitamente ai presenti, sarà il gesto di gratitudine che il centro vuole esprimere a tutti i suoi frequentatori.

Con il Fioriversario, Latinafiori rinnova il suo legame con il territorio, confermandosi un importante punto di riferimento per lo shopping e luogo di incontro, come agorà per la socializzazione e la condivisione.