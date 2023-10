L’atleta di Latina Valerio Catoia nel film ”Grazie Michele”

Si è svolta la cerimonia della XXII edizione del “Premio Internazionale Padre Pio da Pietrelcina”, organizzata dall’associazione Amici e Araldi di Padre Pio, presso il Palavetro di Pietralcina (BN) nell’antico borgo medievale dove è nato il santo Padre Pio.

Nell’ambito del Premio è stato proiettato il film breve “Grazie Michele” del regista Rosario Errico, un film che affronta il tema della “disabilità”. Il cortometraggio ha vinto ail Festival di Tulipani di Seta Nera ed è stato premiato del Globo d’Oro 2023. Il corto ha come protagonisti Valerio Catoia, un ragazzo down di Latina, nonchè atleta di paracanoa delle Fiamme Oro, Alfiere della Repubblica e poliziotto ad honorem. L’altro ragazzo invece, anche lui down, Andrea Salcone, è un ballerino e attore.

L’opera è stata ideata e scritta per dare luce e importanza alle persone con disabilità. Supera attraverso immagini e parole, i concetti di discriminazione verso le minoranze inabili esaltando al contrario, in maniera semplice e diretta, la capacità, la forza morale, la purezza e il sostegno che determinate persone possono regalare a chi è fisicamente più fortunato.

Nel cast tecnico il direttore della fotografia Blasco Giurato, premio Oscar per il film ‘Nuovo Cinema Paradiso’ di Giuseppe Tornatore, il montatore Ugo Rossi che ha collaborato con grandi registi in film famosi tra cui Ginger e Fred di Federico Fellini, lo scenografo Alfonso Rastelli, la costumista Maria Fassari e la musicista compositrice Maria Chiara Casà, che ha realizzato la colonna sonora.

Il progetto è stato prodotto da Immagine Corporation Production con Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, Nuovo Imaie, Regione Lazio.