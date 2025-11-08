Lavoratori in nero e irregolarità igieniche, chiuso un noto locale al Piccarello

Controlli a tappeto nella movida di Latina. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione dell’attività di un noto locale in zona Piccarello, dopo aver riscontrato gravi irregolarità amministrative e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione arrivata attraverso l’app YouPol, la piattaforma che consente ai cittadini di comunicare in tempo reale con le forze dell’ordine. Gli agenti della Divisione Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura hanno così effettuato una verifica all’interno del locale, trovando diverse situazioni non in regola.

Durante i controlli sono stati identificati undici dipendenti, tre dei quali lavoravano senza contratto. Uno di loro era già stato sanzionato in passato per la stessa violazione. Accertate le irregolarità, la Polizia ha disposto la sospensione dell’attività a partire dal 10 novembre 2025, oltre a comminare multe per un totale di circa 10 mila euro.