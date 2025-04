Lavoratori in nero e senza documento dei rischi, chiusi due ristoranti a Cori e Latina

Due attività di controllo separate che hanno portato alla chiusura di due ristoranti, uno a Cori e uno a Latina. E’ questo l’esito del servizio messo in atto ieri dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Nel primo caso i militari hanno fatto visita ad un’attività commerciale di Cori, accertando la presenza di un lavoratore in nero su i 5 presenti in quel momento. Allo stesso tempo nel locale mancava il documento di valutazione dei rischi “D.V.R.” e per questo il proprietario, un 58enne del posto, è stato denunciato e sanzionato.

I controlli si sono poi spostati in un’attività di Latina dove i carabinieri del N.I.L hanno riscontrato la presenza di due lavoratori in nero su 4 presenti al momento dell’ispezione. Anche in questo caso il titolare, un altro 58enne del capoluogo e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato e multato.

Entrambe le attività sono state sospese, con le multe che hanno superato complessivamente quota 20mila euro.