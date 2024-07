È stato denunciato in stato di libertà un cittadino classe 1960 residente a Latina. L’uomo, titolare di uno stabilimento balneare sulla strada lungomare di Latina, è stato trovato ad occupare due lavoratori in nero, uno dei quali privo di permesso di soggiorno. Nei confronti di quest’ultimo è stato avviato l’iter per l’espulsione.

Durante il controllo, sono state riscontrate anche violazioni amministrative riguardanti il divieto di balneazione e l’occupazione abusiva della sede stradale.