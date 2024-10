Un recente controllo del NAS dei Carabinieri di Latina ha portato alla denuncia di un cinquantenne della provincia di Roma, accusato di esercizio abusivo della professione medica. L’uomo, che si spacciava per medico, avrebbe falsamente dichiarato una specializzazione in neurologia per ottenere un contratto a tempo determinato con l’A.S.L. di Frosinone, e avrebbe lavorato come medico presso il pronto soccorso, pur non avendo il riconoscimento del suo titolo di laurea estero.