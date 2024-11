Lavori al ‘Colosseo’, le parole del sindaco Celentano: “Sicurezza urbana una priorità”

Il Sindaco di Latina Matilde Celentano è intervenuta in merito all’operazione del “Colosseo” di Latina, edificio simbolico del territorio, è stato oggetto di un’importante operazione di messa in sicurezza, avviata dalla Polizia di Stato in collaborazione con tecnici specializzati. L’intervento è stato disposto dalla Prefettura di Latina per prevenire future occupazioni illegali, che si erano verificate in passato nei locali del complesso.

Questa operazione fa parte di un progetto più ampio volto a garantire la sicurezza e la tutela degli edifici storici e simbolici della città. Grazie all’intervento, si mira a restituire alla cittadinanza uno spazio che, per troppo tempo, è stato soggetto a usi impropri e a problematiche di degrado.

“Un plauso alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine per le operazioni in corso al Colosseo, finalizzate alla messa in sicurezza dei locali di proprietà dell’Inps, oggetto nel tempo di occupazioni abusive. Come amministrazione comunale ci siamo fatti portavoce del disagio subito dagli abitanti della zona, fino a richiedere al Prefetto il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che, sul caso, si è riunito più volte. La Polizia Locale ha effettuato un’attenta ricognizione sui 76 locali di proprietà dell’Inps, tra cui 22 appartamenti, tre negozi, 15 posti auto coperti e 36 studi, in parte affittati regolarmente, in parte occupati abusivamente e in parte sottoposti a sequestro per precedenti occupazioni abusive. Ieri, nel pieno rispetto del crono programma fissato nel corso dei tavoli tecnici tenuti presso la Questura, la ditta incaricata dall’Inps, grazie alla presenza delle forze dell’ordine, ha potuto apporre le grate agli infissi di due locali. Questa mattina è stato fatto altrettanto per ulteriori due locali su un totale di dieci. Si andrà avanti fino al completamento dei lavori, previsto per la prossima settimana. In particolare, si sta intervenendo sugli immobili che si affacciano in viale Le Corbusier, con l’istallazione delle grate a chiusura dei balconi, raggiunti più volte dal sottostante terrazzamento dei supermercati. Ringrazio la Polizia Locale, ed in particolare gli agenti del Nucleo di sicurezza urbana, la Questura, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, tutti impegnati nel ristabilire la legalità e la sicurezza nella zona del Colosseo, troppo spesso compromessa per situazioni di degrado e per la commissione di reati. La sicurezza urbana – ha concluso il sindaco Celentano – è tra le priorità dell’amministrazione comunale. Non appena saranno concluse le operazioni al Colosseo, la nostra attenzione si concentrerà sul palazzo di vetro di viale Nervi”. Ha dichiarato il Sindaco Celentano.