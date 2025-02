Lavori alla condotta Sardellane, sei comuni pontini senz’acqua martedì

Il calvario dell’assenza d’acqua in provincia non finisce più, anche la prossima settimana sarà caratterizzata da diverse interruzioni idriche, necessarie per lavori di manutenzione alla condotta delle Sardellane. A partire da martedì 25 febbraio, fa sapere AcquaLatina, inizieranno cinque interventi su 9 chilometri di rete. Saranno quattro le squadre che lavoreranno in parallelo per cercare di contenere il più possibile i tempi di lavorazione.

Sarà poi necessario interrompere l’attività dalle ore 13:00 del 25 febbraio fino alle prime ore del mattino del 26, quando il servizio sarà completamente ripristinato.

L’interruzione coinvolgerà le zone di Latina (intero Comune tranne Latina scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Località Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora), Pontinia, Sabaudia, San felice Circeo (Zona Bassa e Borgo Montenero), Sezze (Via Migliara 46 e traverse collegate) e Terracina (Colle La Guardia I e II, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo). Per le zone di Latina, Pontinia, San Felice e Sabaudia, saranno prontamente forniti dei servizi sostitutivi tramite autobotti.