Lavori in corso su via Sermonetana a Sermoneta Scalo

Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento dell’asfalto su un tratto di via Sermonetana, nel tratto che attraversa la borgata di Sermoneta Scalo. I lavori sono il frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Sermoneta e la Provincia di Latina, ente proprietario della strada, che ha accolto le richieste dell’Amministrazione Giovannoli per garantire maggiore sicurezza per chi percorre quel tratto di strada, sul quale ci sono abitazioni, attività commerciali e servizi importanti come la farmacia comunale.

«Questi lavori rientrano in una serie di interventi che la Provincia ha predisposto in accordo con l’amministrazione comunale di Sermoneta e rappresentano il frutto di una programmazione iniziata quattro anni fa – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti – per questo ringraziamo il presidente Gerardo Stefanelli, la commissione Lavori Pubblici e l’ufficio Viabilità della Provincia che hanno compreso l’importanza di garantire ai cittadini di Sermoneta strade efficienti e in sicurezza. Questa proficua collaborazione ha portato in questi ultimi anni al rifacimento nella sua interezza di via Le Pastine, tratti di via Sermonetana, di via San Francesco, via Romana Vecchia – i cui lavori sono ancora in corso per il rinforzo delle spallette laterali –, di via Dormigliosa, la rotatoria di bivio di Doganella, attesa da tempo, gli attraversamenti pedonali rialzati su via Le Pastine». Altri interventi sono in programma nei prossimi mesi, tra cui la messa in sicurezza con torri faro di via Monticchio all’intersezione con via Murillo. «Il lavoro di squadra dà sempre ottimi risultati, nell’interesse esclusivo della comunità», concludono Giovannoli e Minniti.