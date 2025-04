Lavori nel centro storico di Latina: l’assessore Muzio fa chiarezza

Da settimane, il centro storico di Latina è al centro di discussioni e critiche riguardo ai lavori di riqualificazione in corso. L’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio invita a considerare il progetto nel suo insieme, sottolineando che si tratta di un intervento volto a valorizzare e rendere più funzionale questa zona, con benefici che si estenderanno nel tempo.

L’assessore Muzio spiega: «Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale, nuovi impianti di illuminazione, alberature e arredi innovativi come panchine e fioriere smart con sistemi di ricarica per cellulari. Finora, sono stati eseguiti lavori di escavazione e asfaltatura, e la posa della resina più chiara avverrà a inizio maggio, una volta che l’asfalto si sarà asciugato e assestato. Per questo motivo, panchine e fioriere non sono ancora state installate nelle posizioni definitive, né collegate alla rete elettrica».

L’assessore ha anche chiarito la questione degli alberi: «I piantati dalla ditta incaricata non erano quelli attesi, per cui abbiamo richiesto la loro immediata sostituzione».

Muzio ribadisce che questi lavori fanno parte di un progetto più ampio, finalizzato a rendere l’isola pedonale uno spazio più accogliente, sicuro e attrattivo: «L’obiettivo è creare un luogo di incontro e socializzazione, rispondendo alle esigenze di residenti e visitatori. Comprendiamo il disagio temporaneo, ma i benefici a lungo termine supereranno gli inconvenienti. I nuovi arredi miglioreranno estetica e fruibilità, promuoveranno il commercio locale e renderanno il centro storico più accessibile».

L’assessore conclude con un appello al confronto costruttivo: «Ogni intervento è parte di un disegno più ampio, che mira a valorizzare il nostro centro storico. È un primo passo, realizzato con risorse dell’Urbanistica e senza intaccare altri settori. È tempo di fare il tifo per Latina, perché ogni intervento serio e appassionato è un investimento per il benessere di tutti».