Lavori notturni in galleria, riunione in Prefettura

Si è svolta, presso la prefettura di Latina, una riunione presieduta dal Prefetto Maurizio Falco alla quale hanno preso parte, oltre al capo di Gabinetto della Provincia e ai rappresentanti dei comuni di Fondi, Gaeta, itri e Sperlonga, anche il comandante della polizia stradale di latina e i referenti si astra e Anas – Struttura Territoriale Lazio.

Il tavolo, che si inserisce in un progetto più ampio di monitoraggio e di controlli su tutta la rete viaria e sulle infrastrutture della provincia, ha avuto ad oggetto le problematiche connesse ai prossimi interventi di manutenzione delle 4 gallerie presenti lungo la SR 213 fiacca, nel tratto compreso tra il km 16+500 e il km 20+00.

Più nel dettaglio, le operazioni avranno nell’immediato il solo fine di registrare l’attuale situazione delle citate opere sotto il profilo geotecnico e strutturale, in modo da poter favorire una successiva programmazione di mirati interventi di restauro e ammodernamento delle stesse e garantire la massima sicurezza della circolazione stradale.

Nel corso della riunione, grazie alla disponibilità di tutti i presenti, ennesima dimostrazione della forte disciplina di comunità presente nel territorio pontino, è stato possibile calendarizzare la realizzazione dei richiamati lavori propedeutici per la prima decade di febbraio e sono state individuate le possibili misure da predisporre al fine di ridurre al massimo i disagi che potrebbero derivare dalla chiusura notturna del traffico che interesserà le 4 gallerie per circa una settimana.

In particolare sono stati individuati i percorsi alternativi che verranno prontamente e adeguatamente segnalati ai residenti nei comuni interessati attraverso precise campagne informative e, in generale, a tutti gli utenti del tratto stradale in questione attraverso apposita segnaletica.