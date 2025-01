Lavori per l’isola pedonale di Latina: al via la riqualificazione del centro storico

L’amministrazione comunale di Latina ha affidato l’appalto per la riqualificazione urbana del centro storico, un progetto che mira a trasformare l’area in uno spazio moderno, sostenibile e accogliente per cittadini e turisti. L’iniziativa, denominata “Latina, le radici del rinnovamento”, prevede interventi su Corso della Repubblica, Via Pio VI e Via Eugenio di Savoia, con un investimento complessivo di 386.425,29 euro.

I lavori, aggiudicati alla ditta Gemini Appalti S.r.l. di Sgurgola (FR) con un ribasso del 29,88%, includono:

• Nuove pavimentazioni e arredi urbani per migliorare l’estetica e la fruibilità degli spazi pubblici.

• Creazione di aree pedonali e spazi culturali, pensati per attività di socialità e intrattenimento.

• Mappature tattili per non vedenti, a testimonianza dell’attenzione verso l’inclusività.

• Uso di materiali innovativi per ridurre il surriscaldamento urbano, promuovendo la sostenibilità ambientale.

Secondo l’amministrazione, il progetto punta a valorizzare le qualità storiche e architettoniche del centro storico, stimolando la socialità e il rilancio economico dell’area. Il via ai lavori è previsto per il 2025.

La dirigente Patrizia Marchetto ha dichiarato: «Questo intervento rappresenta un passo importante per ridisegnare il cuore della città, unendo storia, modernità e sostenibilità».

Con questa iniziativa, l’isola pedonale di Latina si prepara a diventare un esempio di integrazione tra passato e futuro, rendendo il centro storico più vivibile e attrattivo per tutti.