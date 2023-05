Lavori posticipati al PalaBianchini, a giugno i saggi sportivi

I saggi si faranno a giugno al palazzetto dello sport a Latina. Allarme rientrato per circa 1500 tra atlete e atleti, che insieme alle società di appartenenza e le rispettive famiglie, si erano viste recapitare a voce la brutta notizia che il PalaBianchini sarebbe stato chiuso dal primo giugno per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza della struttura. E questo a pochi giorni dal rilascio delle autorizzazioni e le date degli eventi già comunicate, a fronte di istanze presentate a tempo debito. La qualcosa avrebbe significato dover cercare, con le ovvie difficoltà del caso, un’altra location per i saggi di fine anno. Compresa l’ipotesi, non gradita di trasferirsi a teatro, che in realtà poca si presta a molte delle discipline in questione, a partire dalla ginnastica.

La bella notizia sta nell’invio delle pec a tutte le asd, che ricevuta la comunicazione ufficiale, possono prepararsi all’evento tanto atteso. “Ringraziamo il sindaco del Comune di Latina, Matilde Celentano, il delegato provinciale Coni Alessia Gasbarroni, i dirigenti comunali e tutta la macchina amministrativa che si è mossa per portare avanti questo risultato – commenta il dirigente provinciale Opes e consigliere comunale Andrea Chiarato -. Come Opes siamo soddisfatti del lavoro istituzionale, perché in meno di una settimana siamo riusciti a risolvere il problema”.