Lavori sul ponte di Borgo Piave, Pontina in tilt e mattinata da incubo per i pendolari

Clacson, nervosismo e file per decine di chilometri. E’ stata una mattinata d’inferno per migliaia di automobilisti rimasti intrappolati lungo la Pontina, alle porte di Latina. I lavori in corso sul ponte di Borgo Piave, già segnalati nei giorni scorsi come fonte di pesanti disagi, hanno mandato completamente in tilt la circolazione, trasformando la strada in un vero e proprio fiume di auto ferme.

Il dosso “incriminato”, al centro delle polemiche per la manutenzione del manto stradale, ha nuovamente colpito. Rallentamenti, code chilometriche e tempi di percorrenza record hanno reso il tragitto verso Roma un percorso a ostacoli. In alcuni tratti, per coprire pochi chilometri, sono state necessarie fino a due ore di attesa.