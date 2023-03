Lavori sulla Centrale Sardellane, domani 6 comuni pontini senz’acqua

Proseguono le attività di Acqualatina per il risanamento e l’ammodernamento delle reti idriche, su tutto il territorio dell’Ato4. Per questo nella giornata di domani, sono in programma degli interventi su 5 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane.

I lavori permetteranno di recuperare circa 70 litri al secondo, con un beneficio per oltre 250.000 abitanti di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e parte di Terracina.

L’interruzione del flusso avrà inizio alle ore 15.00, con ripristino del servizio ovunque nelle ore notturne, coinvolgendo le seguenti zone:

Latina – Intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo)

Pontinia – Intero Comune

Sabaudia – Intero Comune

– Intero Comune San Felice Circeo – Zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero

Sezze – Via Migliara 46 e Sezze Scalo

Terracina – Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

La Società metterà in campo 4 squadre, al fine di eseguire gli interventi in parallelo e ottimizzare, così, i tempi di ripristino del servizio.

Non appena una squadra terminerà il proprio intervento, infatti, verrà immediatamente riaperto il flusso a favore dei Comuni serviti da quel tratto di condotta, senza attendere il completamento dei restanti lavori.

Come sempre, è previsto un servizio sostitutivo tramite autobotti in: