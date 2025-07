Lavori sulla condotta idrica, rubinetti a secco il 9 luglio in sei comuni pontini

Disagi in vista per migliaia di cittadini: mercoledì 9 luglio, dalle 15:30, l’acqua sarà sospesa in diverse aree dei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. Il motivo? Un intervento urgente – ma pianificato – sulla condotta adduttrice principale.

L’operazione, decisa dopo verifiche tecniche, punta a prevenire criticità durante l’estate, periodo ad alta domanda idrica. In parallelo, saranno installati nuovi strumenti per monitorare i flussi, nell’ambito del progetto di distrettualizzazione finanziato dal PNRR.

Le zone coinvolte

A Latina, il servizio sarà interrotto quasi ovunque, fatta eccezione per Latina Scalo, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Bainsizza, Borgo Carso, Podgora e pochi altri borghi. Interruzione totale per Pontinia e Sabaudia. A San Felice Circeo resteranno a secco la zona bassa e Borgo Montenero; a Terracina le zone di Colle La Guardia, Via Mediana Vecchia e la SP San Felice; a Sezze, Via Migliaia 46 e traverse limitrofe.

Punti di rifornimento

Autobotti saranno attive a Latina (Piazza Celli, Largo Cavalli – Q5), Pontinia (Piazza Kennedy), Sabaudia (Piazza del Comune), San Felice Circeo (Via Sabaudia, Piazzale Italo Gemini, Piazza IV Ottobre).

L’acqua tornerà gradualmente nella mattinata di giovedì 10 luglio. “Un intervento necessario per garantire stabilità alla rete”, spiega Acqualatina, che assicura aggiornamenti in tempo reale in caso di imprevisti.