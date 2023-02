Lavori sulla Migliara 58, un tratto chiuso al traffico

Sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla Migliara 58, nel tratto compreso tra il chilometro 5+840 e il chilometro 9, che interessa i territori dei comuni di San Felice Circeo e Terracina.

Il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia con ordinanza del 10 febbraio ha predisposto quindi a partire da oggi la chiusura al traffico veicolare con esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso lungo il tratto interessato dagli interventi di asfaltatura nei giorni 16-17-18 e 20-21-22 Febbraio 2023 dalle 07.30 alle 18.30.

Si tratta di uno degli interventi programmati dall’ente di via Costa per risistemare alcune arterie stradali della Provincia che versano in cattive condizioni e che verranno riasfaltate così da garantire anche agli utenti maggiori condizioni di sicurezza.