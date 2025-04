Lavori sulla Provinciale Colli: chiusure temporanee tra Sezze e Priverno

Sono iniziati ieri, mercoledì 23 aprile, e proseguiranno fino al 30 aprile 2025 i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale Colli, nel tratto compreso tra il km 0 e il km 1,5, ricadente nei comuni di Sezze e Priverno. Si tratta di un intervento mirato a risolvere criticità strutturali e migliorare la sicurezza e la qualità del manto stradale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la Provincia di Latina ha disposto la chiusura al traffico veicolare dalle 7:00 alle 18:00. Il transito resterà garantito ai residenti, ai mezzi di soccorso e al trasporto pubblico locale, per tutelare i servizi essenziali.

L’intervento rientra in un piano più ampio di riqualificazione della rete viaria provinciale, con l’obiettivo di aumentare la durabilità delle infrastrutture e potenziare i collegamenti strategici del territorio.

“La manutenzione delle nostre strade – dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli – è una priorità assoluta. Non si tratta solo di asfalto, ma di sicurezza per chi guida, di servizi per chi vive e lavora nei nostri comuni, di attenzione al territorio che vogliamo mantenere vivibile ed efficiente. Questo intervento rappresenta la volontà concreta della Provincia di agire con tempestività, ascoltando le esigenze delle comunità locali e garantendo standard qualitativi elevati.”

Per ridurre al minimo i disagi, è stato predisposto un percorso alternativo debitamente segnalato. Particolare attenzione è rivolta alla segnaletica temporanea, alla sicurezza del cantiere e alla pulizia quotidiana dell’area. La Provincia invita i cittadini a collaborare, rispettando le indicazioni sul posto, in vista di una viabilità più moderna ed efficiente.