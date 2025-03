Lavori ultimati, il Francioni torna a pieno regime

Il Latina Calcio 1932 fa sapere che, a partire dalla prossima gara contro la Juventus Next Gen, saranno finalmente riaperte al pubblico le zone che, sin da dicembre, erano risultate interdette per via della caduta di calcinacci dall’acquedotto soprastante lo stadio.

Le aree in questione, quindi i settori Tribuna Centrale, VIP, e Tribuna Laterale B sono di nuova accessibili già da questa domenica. Di seguito il comunicato della società di Piazzale Serratore: “Il Latina Calcio 1932 comunica che, a partire dalla prossima gara casalinga contro la Juventus Next Gen, in programma domenica 16 marzo alle ore 15:00, i settori Tribuna Centrale, VIP e Tribuna Laterale B dello Stadio “Domenico Francioni” saranno nuovamente accessibili al pubblico.

Dopo i lavori di messa in sicurezza eseguiti da Acqualatina sulla torre idrica, la riapertura consentirà finalmente ai tifosi nerazzurri di tornare a occupare i propri settori e posti assegnati.

I biglietti per la partita nei settori riaperti sono già disponibili sul circuito Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati”.