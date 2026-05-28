Lavoro nero e irregolarità, denunce e sequestri in due negozi del centro di Fondi

Controlli a tappeto nel cuore di Fondi, dove un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina ha fatto emergere una lunga serie di irregolarità in due esercizi commerciali del centro. Il bilancio finale parla di denunce, sequestri, pesanti sanzioni e persino del blocco temporaneo di un’attività.

Nel primo negozio passato al setaccio, gli agenti e gli ispettori hanno riscontrato diverse violazioni: mancavano i cartellini dei prezzi e la segnaletica sul divieto di fumo, mentre la bilancia utilizzata per la vendita è stata sequestrata perché non calibrata secondo le norme. Le criticità maggiori hanno però riguardato la sicurezza sul lavoro: la totale assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha fatto scattare la sospensione dell’attività. Trattandosi di un negozio di prodotti alimentari deperibili, il provvedimento diventerà esecutivo dopo 48 ore; nel frattempo, il titolare potrà solo smaltire la merce già in magazzino senza poterne acquistare di nuova. Proprio all’esterno di questo esercizio, i poliziotti hanno intercettato un cittadino straniero a bordo di un monopattino elettrico non a norma con il nuovo Codice della Strada. L’uomo ha tentato di evitare il controllo fornendo generalità false e, poiché era senza documenti, è stato portato in Commissariato per il fotosegnalamento. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e per la mancata esibizione dei documenti, oltre a una multa per non aver immatricolato il mezzo.

Non è andata meglio nel secondo esercizio commerciale controllato. Qui i titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per non aver presentato la documentazione sulla valutazione dei rischi legata alla figura del medico competente. Durante le verifiche all’esterno del secondo locale, gli agenti hanno anche individuato un furgone aziendale usato per le consegne che era già stato sanzionato in passato perché senza revisione. Visto che il mezzo non era mai stato messo in regola e continuava a circolare abusivamente, è scattata una maxi-multa da 2.000 euro insieme al fermo amministrativo del veicolo.

Il bilancio complessivo del servizio straordinario di controllo del territorio ha visto identificare oltre 50 persone e verificare circa 50 veicoli nella zona del centro cittadino.