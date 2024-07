Lavoro, Tripodi: “Concluso la procedura del bando per il collocamento di persone con disabilità”

Questa mattina, Orlando Angelo Tripodi, presidente della Commissione Lavoro e Pari Opportunità alla Pisana, ha annunciato la conclusione della procedura relativa all’avviso pubblico per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità presso i datori di lavoro pubblici sul territorio di Roma e della sua provincia.

Tripodi ha dichiarato: “È stata conclusa la procedura relativa all’avviso pubblico per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità presso i datori di lavoro pubblici dislocati sul territorio di Roma e della sua provincia. Un bando molto atteso, considerato che l’ultimo avviso per il collocamento mirato delle persone disabili su Roma era stato emanato ben nove anni fa, questo consentirà l’avviamento al lavoro delle persone disabili (ex legge 68/99) di età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile. La graduatoria, oggi ancora provvisoria, del bando avrà validità fino all’esaurimento dei posti disponibili.”

L’avviamento al lavoro presso gli enti pubblici avverrà con una selezione e l’assunzione subordinata all’esito di una prova attitudinale e al possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. Tripodi ha inoltre espresso gratitudine verso l’assessore regionale al lavoro, Giuseppe Schiboni: “Voglio ringraziare l’assessore regionale al lavoro Giuseppe Schiboni che con massimo impegno sta operando per dare risposte alle persone più fragili e che sta affrontando, con fermezza, le tante criticità esistenti per l’avvio al lavoro all’insegna dell’inclusione e della piena valorizzazione delle persone con disabilità.”

Tripodi ha concluso sottolineando l’importanza della dignità e delle pari opportunità nel mondo del lavoro: “Dignità e pari opportunità di accesso al mondo del lavoro sono il motore della nostra azione quotidiana.”

Questo bando rappresenta un passo significativo verso l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, dimostrando l’impegno delle istituzioni nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità.